Auf der Autobahn 10, dem südlichen Berliner Ring, ist es am Dienstagnachmittag in Fahrtrichtung Westen (Dreieck Werder) zu massiven Verkehrsehinderungen gekommen. Grund ist ein schwerer Unfall mit drei Lkw zwischen Ludwigsfelde West und Dreieck Nuthetal. Hier ist die Fahrbahn in Richtung Dreieck Nuthetal voll gesperrt.



Inzwischen hat sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge gebildet; letzte freie Ausfahrt ist Ludwigsfelde West. Wie eine Sprecherin dem rbb sagte, war auf der Autobahn ein Sattelzug auf einen Lkw aufgefahren und hatte diesen wiederum auf einen dritten Lkw aufgeschoben. Die Unfallursache sei bislang unklar.



Zwei der Lkw-Fahrer waren den Angaben nach unverletzt, der Fahrer des Sattelzug verstarb noch am Unfallort.



Im Bereich Michendorf prallte außerdem ein Auto gegen eine Leitplanke; auch hier kommt es zum Stau.

Viel Geduld brauchten Autofahrer am Mittag auch auf der A111 in Berlin-Heiligensee. Richtung stadteinwärts hatte es einen Unfall mit mehreren Autos in Höhe Schulzendorfer Straße gegeben. Dieser führte zu einem Rückstau bis zur Ausfahrt Stolpe. Der Stau hat sich hier jedoch inzwischen wieder aufgelöst.