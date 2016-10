Die Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg muss sich am 28. November vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten verantworten. Ihr werde vorsätzliche Körperverletzung von Polizisten vorgeworfen, sagte eine Gerichtssprecherin am Montag. Zu dem Prozess kommt es, weil die 48-Jährige einen entsprechenden Strafbefehl nicht akzeptiert hat.

Die frühere Piraten-Politikerin sollte 900 Euro zahlen, weil sie laut Gericht im Juni 2015 bei einer Mahnwache in Berlin für im Mittelmeer ertrunkene Flüchtlinge Polizisten attackiert haben soll. So habe sie mit einem Blumenstrauß gegen die Kamera eines Polizisten geschlagen, um Aufzeichnungen zu verhindern, heißt es in der Anklage. In dem Gerangel soll die Demonstrantin auch einen Polizisten gekratzt sowie einem weiteren mit den Blumenstielen durch den offenen Helm ins Gesicht gestochen und Schürfwunden zugefügt haben. Domscheit-Berg selbst erklärte, sie habe den Blumenstrauß nur hochgehalten.