60 Feuerwehrleute in Berlin im Einsatz

Auf dem Europa-Center in Berlin hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Zur Bekämpfung des Brandes war die Feuerwehr mit 60 Einsatzkräften und sieben Löschfahrzeugen vor Ort. Flammen und starke Rauchentwicklung waren bereits aus der Ferne auf dem Hochhaus am Breitscheidplatz zu beobachten.