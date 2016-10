Studie zu Studierendenstress - In Brandenburg studiert's sich entspannter

11.10.16 | 16:26 Uhr

Studierende in Deutschland sind überdurchschnittlich gestresst, wie eine neue Studie der AOK offenbart. Während die Berliner dabei sogar leicht über dem Durchschnitt liegen, gehören die Brandenburger zu den entspannteren Studenten. Doch kommt es auch darauf an, welchen Abschluss sie machen - und ob sie männlich oder weiblich sind.

Der typische gestresste Studierende ist weiblich und macht einen Bachelor in Veterinärmedizin an einer staatlichen Hochschule in Nordrhein-Westfalen. Der typische entspanntere Student ist männlich und studiert im Master Sportwissenschaften an einer privaten Hochschule in Rheinland-Pfalz - oder in Brandenburg.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Online-Befragung, die im Auftrag des AOK-Bundesverbandes von Wissenschaftlern der Universitäten Potsdam und Hohenheim durchgeführt worden ist. Danach sind Studierende in Deutschland grundsätzlich sehr gestresst – sogar mehr als in der Arbeitswelt Beschäftigte. Von den rund 18.000 Teilnehmern gaben 53 Prozent an, unter sehr starkem Stress zu stehen - der Anteil der in Arbeitswelt Beschäftigten lag bei einer vergleichbaren Studie im Vorjahr bei 50 Prozent.



Dabei befinden sich Berliner Studierende leicht über dem durchschnittlichen Stresslevel – Brandenburger dagegen deutlich darunter. Neben den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Bayern weisen Brandenburger Studenten den niedrigsten durchschnittlichen Stresswert in Deutschland auf (18,87). Berlin steht mit einem Wert von 19,91 im Bundesländer-Ranking an neunter Stelle. Den höchsten Wert hat Nordrhein-Westfalen (21,13).



Sportwissenschaftler sind am entspanntesten

Ein Grund für das hohe Belastungsgefühl sieht Studienleiter Markus Voeth, Professor für Marketing an der Universität Hohenheim, in den Folgen der sogenannten "Bologna-Reform" im Jahr 1999. Diese hatte unter anderem eine stärkere Reglementierung und eine erhöhte Prüfungsbelastung zur Folge und wird bis heute immer wieder kritisiert. Das neue dichtere, strukturierte und verschulte System durch die "Bologna"-Reform, so heißt es, greift allerdings weniger in Studienfächern, die nicht für einen konkreten Beruf ausbilden wollen und sollen. Entsprechend zeigten sich in der aktuellen Umfrage Bachelor-Studenten auch deutlich gestresster als jene in Master- und Diplomstudiengängen, Staatsexamens- oder Promotionsstudenten.

Weitere Unterschiede in der Belastung gibt es zwischen den Geschlechtern, Fächern, Bundesländern und angestrebten Abschlüssen. So haben weibliche Studierende ein deutlich höheres Stresslevel als männliche. Studierende an Fachhochschulen sind gestresster als jene, die an Universitäten studieren, und staatliche Hochschulen verursachen mehr Stress als private. Außerdem haben Studenten der Studiengänge Veterinärmedizin, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Informatik und Kunst bzw. Kulturwissenschaften ein höheres Stressempfinden als zum Beispiel Sportwissenschaften.

Nebenjob senkt das Stressempfinden

Offenbar können Studierende mit gesteigertem Stress nicht besonders gut umgehen. "Der Umgang mit Stress vor und in Prüfungssituationen ist ein wichtiger Lernprozess und gehört daher auch ein stückweit zu einem Studium dazu", sagt der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands Martin Litsch. Er empfiehlt, sich bei Problemen mit der Stressbewältigung helfen zu lassen. Dafür gibt es die zentrale Studienberatung, Workshops und Einzelberatungen. Als Folgen nannten die Befragten unter anderem Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten und Lustlosigkeit. Die Studie brachte auch ein überraschendes Ergebnis: So sind Studenten mit Nebenjob nicht gestresster, sondern zum Teil sogar weniger gestresst als Kommilitonen, die sich ausschließlich auf ihr Studium konzentrieren. "Vielleicht haben die Studenten, die jobben, einfach eine bessere Work-Life-Balance", sagt Litsch, "sind besser organisiert, am Ende gar fokussierter – oder einfach nur entspannter, weil sie sich nicht ausschließlich mit den Anforderungen des Studiums beschäftigen."

Stressfaktor Bachelor