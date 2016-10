Nur die wenigsten Studierenden kommen mit dem Geld ihrer Eltern oder Bafög allein über die Runden. Der Berliner Arbeitsmarkt bietet jede Menge Möglichkeiten, den Kontostand aufzubessern. Die schrägsten Jobs in der Übersicht. Von Matthias Pohl

Bei den Heinzelmännchen finden sich neben den einschlägigen Angeboten (Bauhilfen, Umzugsträger, Malerarbeiten) auch ungewöhnlichere Jobs: Eine Streetfood-Bude in Neukölln sucht einen Knödelverkäufer, Fingerfertige werden für das Entblistern von Tabletten benötigt. Eine potenziell ermüdende Beschäftigung dürfte die Betreuung einer Schlafstudie sein.

Studierende, die in Berlin einen Job suchen, haben bei den einschlägigen Internetbörsen zunächst einmal die Qual der Wahl: Es gibt Dutzende von Portalen, der Klassiker ist die Arbeitsvermittlung Heinzelmännchen vom Studentenwerk . Wer schon immer mal den Weihnachtsmann spielen wollte, ist hier richtig: Bis zu 450 Euro Gage winken – pro Tag! Voraussetzung ist eine gewisse Empathie im Umgang mit Kindern, alles weitere kann man sich in einem umfangreichen Weihnachtsmann-Workshop aneignen.

Der Trend, wonach man für die täglichen Dinge des Lebens das Haus nicht mehr verlassen muss, sorgt auch für viele Jobs bei der Auslieferung von Essbarem. Bringmeister , der Lieferdienst von Kaiser's Tengelmann, sucht Senior Developer sowohl im Bereich Backend als auch im Bereich Fullstack. Was damit gemeint ist, wird womöglich ewig das Geheimnis von Bringmeister bleiben.

So etwas wie der virtuelle Weihnachtsmann ist der Internetriese Amazon, der in Brieselang vor den Toren Berlins ein monströses Logistikzentrum betreibt, das saisonbedingt zu den Feiertagen hin Tausende von Mitarbeitern benötigt. Voraussetzungen laut Inserat : "Gute motorische Fähigkeiten beider Hände und Handgelenke", denn die Aufgaben sind klar umrissen: "Heben, Beugen, über Kopf arbeiten, Knien, Hocken und Strecken während der gesamten Arbeitszeit". Etwas fragwürdig scheint in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass Schwerbehinderte bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden.

Studenten wird bekanntlich eine gewisse Allergie gegen frühes Aufstehen nachgesagt, daher eignen sie sich besonders als Nachtportiers. Zahlreiche Hotels und Hostels in der Hauptstadt sind hier auf Mitarbeitersuche. Wer allerdings als Pförtner bei der Deutschen Bundesbank ins Dösen gerät, könnte zum Sicherheitsrisiko werden. Eine eher ruhige Kugel kann man wahrscheinlich auch im Deutschen Spionagemuseum schieben, das Mitarbeiterinnen für Kasse, Shop und Guides sucht. Dafür bekommt man neben einem Stundenlohn von 10 Euro auch die Gewissheit, einem Kulturhighlight der pulsierenden Metropole (Eigenwerbung) zu dienen.

Und wer sich schon mal über allzu intensive Leibesvisitationen auf Flughäfen geärgert hat, kann jetzt einfach mal die Seite wechseln und andere befummeln: Die beiden funktionierenden Berliner Flughäfen suchen über das Portal Indeed Sicherheitsmitarbeiter. Männliche Abtaster gibt es aber offenbar zuhauf, so dass sich das Angebot nur an Frauen richtet.

Flughafenflair bieten auch Jobs in Tegel als Mitarbeiter der Kofferdienste oder als Lagerhelfer im Cateringbereich - allerdings in Vollzeit. Aber wer würde für einen Job am Perspektiv-Airport TXL nicht sein Studium schmeißen?