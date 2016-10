Polizei will Taschendiebe nur noch bei Erfolgsaussicht suchen

Die Berliner Polizei will gegen Taschendiebe nur noch bei Aussicht auf Erfolg ermitteln. Über eine entsprechende Anordnung des Polizeipräsidenten Klaus Kandt berichtet die "Berliner Zeitung" am Samstag. In vielen Fällen könnten Opfer keine Angaben zu Täter, Tatort oder Tathergang machen, weil sie den Diebstahl zum Beispiel erst Stunden später bemerkten, sagte ein Polizeisprecher. 2015 registrierte die Polizei fast 40.400 Fälle von Taschendiebstahl. Die Aufklärungsquote lag bei 4,2 Prozent.

Eine ähnliche Regelung gibt es bereits in anderen Bereichen, etwa bei Fahrraddiebstählen. Auch dort lag die Aufklärungsquote im vergangenen Jahr mit 3,9 Prozent bei rund 32.200 Fällen extrem niedrig.

Es gehe darum, personelle Ressourcen der Polizei durch Ermittlungen mit wenig Aussicht auf Erfolg nicht ins Leere laufen zu lassen, erklärte der Sprecher weiter. Da zeuge es von "Ehrlichkeit und Entschlossenheit", wenn man diese Verfahren zügig abschließe. Unter Polizisten werde dies auch "schmale Bearbeitung" genannt, schrieb die Zeitung.



Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei kritisierte die Entscheidung demnach. "Natürlich schafft die 'schmale Bearbeitung' Entlastung", so Jendro. Damit die Personalengpässekaschieren zu wollen, sei aber falsch. "Die standartisierte Bearbeitung ist eine Kapitulation im Bereich Massendelikte", sagte er dem Blatt.