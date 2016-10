Preußenpark in Berlin-Wilmersdorf

Für asiatische Straßenküche muss man nicht weit fahren. In Berlin gibt es seit 20 Jahren den Thaimarkt im Preußenpark in Wilmersdorf. Der ist allerdings nie ganz legal gewesen. Weil dort zudem ein Neubau entsteht, könnte der Markt bald Geschichte sein.

Im Preußenpark in Berlin-Wilmersdorf herrscht jede Woche thailändische Straßenatmosphäre. Seit gut 20 Jahren ist hier der Thai-Markt. Unter Sonnenschirmen riecht es nach Urlaub. Der Markt ist inzwischen ein Highlight in Berlin-Reiseführern. So ganz legal war er allerdings nie.