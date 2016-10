Tragischer Unfall am U-Bahnhof Kottbusser Tor: Zeugen beobachteten am Montag, wie ein Mann ins Gleisbett stieg, um etwas zu suchen. Kurz darauf wurde er von einem Zug überrollt und starb. Der Verkehr auf der U8 in Kreuzberg war stundenlang unterbrochen.

Am Bahnsteig Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg ist am Montagnachmittag ein Mann bei einem Unfall gestorben. Nach Angaben von Zeugen war der Mann gegen 14:40 Uhr ins Gleisbett gestiegen und hatte dort offensichtlich etwas gesucht, das ihm kurz zuvor heruntergefallen war. Bei der Suche übersah er möglicherweise die einfahrende Bahn der Linie U8. Diese überollte den Mann, er blieb zwischen dem Zug und dem Bahnsteig stecken und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, teilte die Feuerwehr dem rbb mit.

Der Bahnsteig wurde sofort geräumt. Zwei Fahrgäste, die den Unfall beobachteten, seien mit Schocks ins Krankenhaus eingeliefert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Verkehr der Linie U8 war zwischen Heinrich-Heine-Straße und Hermannplatz stundenlang unterbrochen. Gegen 16:45 Uhr wurde er wieder freigegeben. Die Polizei wertet nun die Aufnahmen der Überwachungskameras aus, um zu klären, wie es zu dem Unfall kam.