Studienplätze an der TU Berlin sind heiß begehrt: So bewarben sich zum Wintersemester 2016/17 gut 18.000 junge Menschen auf einen der 26 zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengänge im 1. Fachsemester - zu haben waren knapp 2.200 Studienplätze. Die beliebtesten Fächer sind Wirtschaftsingenieurwesen, Architektur und Maschinenbau, wie die TU am Freitag mitteilte.



Dazu kommen weitere gut 2.600 neue Studierende, die einen zulassungsfreien Bachelorstudiengang anfangen.



Rund 2.200 neue Studierende starten zudem in einen Masterstudiengang an der TU Berlin, mehr als 700 davon in einem Fach ohne Numerus clausus (NC). In den zulassungsbeschränkten Masterstudiengängen gab es ebenfalls mehr Bewerber als Plätze: Rund 3.000 Bewerber versuchten einen der etwas über 1.300 Studienplätze zu ergattern. Die beliebtesten Fächer waren hier: Architektur, Innovation Management and Entrepreneurship sowie Wirtschaftsingenieurwesen.