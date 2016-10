Nach dem tödlichen Angriff auf eine 20-Jährige in einem Berliner U-Bahnhof hat der 29-jährige Verdächtige vor Gericht ein Geständnis abgelegt. Er habe der Frau einen Stoß versetzt, um sie zur Seite zu schubsen, sagte der 29-Jährige am Mittwoch vor dem Landgericht. Er habe sie aber nicht töten wollen. Zur Begründung sagte der Angeklagte, er habe sich verfolgt gefühlt.

Der offenbar psychisch kranke Mann soll die ihm unbekannte Frau vor acht Monaten im Bahnhof Ernst-Reuter-Platz von hinten attackiert und mit großer Wucht vor einen einfahrenden Zug gestoßen haben. Die junge Frau war sofort tot. Der Mann wurde noch auf dem Bahnhof gefasst. Der in Hamburg geborene und aufgewachsene 29-Jährige befand sich zu dem Zeitpunkt erst seit etwa zwei Stunden in Berlin. Wegen einer Erkrankung soll der Beschuldigte, der einen Tag zuvor aus einer psychiatrischen Klinik in Hamburg entlassen worden war , nicht schuldfähig gewesen sein.

Der Prozess hatte Mitte September begonnen. Die Staatsanwaltschaft will erreichen, dass er dauerhaft in der Gerichtspsychiatrie untergebracht wird.

Im Prozess soll auch geklärt werden, ob möglicherweise in Institutionen in Hamburg Fehler passiert sind. Der 29-Jährige soll sich seit Jahren immer wieder in psychiatrischen Einrichtungen

befunden haben. Zudem sei er durch Straftaten aufgefallen, hieß es. Viele Verfahren seien 2015 in Hamburg wegen Schuldunfähigkeit eingestellt worden.