Ein 29-jähriger Mann, der im vergangenen Januar eine 20 Jahre alte Frau in Berlin vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen hatte, wird dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Er sei wegen einer Erkrankung nicht schuldfähig gewesen, urteilten die Richter am Dienstag am Landgericht. Davon waren zuvor auch schon Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung in ihren Plädoyers ausgegangen.