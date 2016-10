Die Professorin der BTU Cottbus-Senftenberg, Angelika Mettke, und der baden-württembergische Unternehmer Walter Feeß haben am Sonntag in Würzburg den renommierten Deutschen Umweltpreis erhalten. Sie werden damit für ihre Forschung zum Thema "Recycling von Beton" geehrt.



Weiterer Preisträger ist der Gründer von Fairphone, Bas van Abel. Er sucht nach neuen Wegen, um den Rohstoffverbrauch bei der Smartphone-Herstellung zu verringern. "Ich wünsche mir sehr, dass ihr Beispiel Schule macht", sagte Bundespräsident Joachim Gauck bei einem Festakt am Sonntag in Würzburg. Die Gesellschaft müsse die Lebensgrundlagen der Menschheit gemeinsam und über Grenzen hinweg schützen.

Auch die drei Preisträger des mit 500.000 Euro höchstdotierten Umweltpreises Europas hatten zuvor einen bewussten Umgang mit den begrenzten Ressourcen der Erde angemahnt. "Wenn wir nicht radikal einen anderen Weg einschlagen in Deutschland - wir fahren die Karre gegen die Wand", sagte Bauunternehmer Feeß.