Der Deutsche Umweltpreis geht in diesem Jahr auch nach Brandenburg. Ausgezeichnet wird die Bauingenieurin und Professorin Angelika Mettke. Sie hat sich seit vielen Jahren dem Recycling von Beton verschrieben - mit Erfolg: Jeder öffentliche Neubau in Berlin enthält recycelten Beton.

Drei Pioniere in Sachen Recycling und Ressourcenschonung werden in diesem Jahr mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Darunter ist auch eine Brandenburgerin, wie die Deutsche Deutsche Bundesstiftung Umwelt am Mittwoch mitteilte.

Die Bauingenieurin Angelika Mettke aus Cottbus teilt sich den Preis mit dem Amsterdamer Unternehmer Bas van Abel und dem Unternehmer Walter Feeß aus Kirchheim unter Teck (Baden-Württemberg).