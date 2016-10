Während der Gesetzgeber an härteren Strafen für illegale Autorennen arbeitet, hat es in Berlin vermutlich erneut einen solchen Fall gegeben: Bei einem Unfall in Reinickendorf wurde am Montagabend ein Autofahrer schwer verletzt. Zeugen berichteten der Polizei, er habe sich zuvor mit einem anderen Fahrer ein Rennen geliefert.