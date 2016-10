Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwochmorgen in Berlin-Mitte mit seinem Fahrzeug gegen ein Absperrgitter vor den Überresten der Berliner Mauer neben dem Gropiusbau gefahren. Der 25-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die denkmalgeschützten Teile in der Niederkirchnerstraße seien nicht beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Die Mauerteile begrenzen die Straße zum Grundstück der Topografie des Terrors auf dem Gelände des ehemaligen Gestapo-Hauptquartiers. Der Zaun soll vor allem verhindern, dass von Souvenirsammlern weitere Splitter aus der Mauer geschlagen werden. Nun schützte der Zaun den Fahrer offenbar vor dem Aufprall.



Zur Unfallursache gab er an, kurzzeitig eingeschlafen zu sein. Er wurde zu einer Blutprobe gebracht. In der Niederkirchnerstraße ist ein Stück der 1961 errichteten Berliner Mauer als Denkmal an die Teilung der Stadt erhalten worden.