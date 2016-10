Auto rast am Olivaer Platz in Hotelfoyer

Am Olivaer Platz hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei dem rbb mitteilte, fuhr ein Autofahrer an der Ecke Konstanzer Straße mit hoher Geschwindigkeit in das Foyer eines Hotels.



Der Fahrer soll zuvor aus Richtung Kurfürstendamm kommend über den Mittelstreifen gerast sein. Möglicherweise habe er einen Herzanfall erlitten, hieß es. Ein Notarzt versuchte nach dem Unfall, den Autofahrer zu reanimieren. Ob es weitere Verletzte gab, konnte die Polizei zunächst noch nicht sagen.