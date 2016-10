Unfallforscher haben sich jetzt dafür ausgesprochen, dass die Fahrradstaffel der Berliner Polizei bestehen bleiben soll – damit der Straßenverkehr sicherer wird. Außerdem sollen die Touren der radelnden Ordnungshüter auf weitere Teile der Innenstadt ausgeweitet werden, sagte der Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV), Siegfried Brockmann, am Mittwoch.

In der dunklen Jahreszeit sind Radfahrer auf den Straßen besonders gefährdet – aus Sicht der Polizei vor allem diejenigen, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Seit 2014 sind deshalb auch probeweise Radpolizisten im Einsatz, um Ordnungswidrigkeiten zu ahnden.

UDV-Untersuchungen hätten gezeigt, dass die 20-köpfige Staffel insbesondere für einen Rückgang schwerer Unfälle im Einsatzgebiet zwischen Alexanderplatz und Regierungsviertel gesorgt habe. Die Experten vergleichen unter anderem das Unfallgeschehen und die Ordnungswidrigkeiten im Einsatzgebiet mit einem Kontrollgebiet im Norden Neuköllns.

Der auf drei Jahre angelegte Versuch wird von Senat, Polizei und dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft finanziert. Die Mitarbeiter der Radstaffel werden jeweils in Zweierteams an sieben Tagen die Woche in Früh- und Spätschichten eingesetzt.