Who makes America great again?

Mit Fußball kennt Flocke sich aus. Jedenfalls dachten das alle, bis der Pinguin im Spreewelten Bad in Lübbenau vor dem EM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich auf den falschen Sieger setzte. Aber im Sport entscheiden gemeine Zufälle - und so ließ man Flocke am Dienstag über Wichtigeres orakeln: Wer gewinnt die US-Wahl?

Man kullerte Flocke also am Dienstag zwei hellgrüne Bälle hin, auf den einen waren Fotos von Donald Trump geklebt, auf den anderen welche von Hillary Clinton. Orakel, so sag uns doch, wer wird der mächtigste Mensch der Welt? Ein trister Oktobertag, der Himmel so grau wie die glänzenden Spreewälder Steinplatten zu Flockes Flossen. Andere hätten sich von dieser nachdenklichen Stimmung übermannen lassen und das Problem bei einem Glas Grog gewälzt.

Ein Geist wie Flocke aber trifft seine Entscheidungen in Sekundenbruchteilen. Er steuerte ohne Umschweife auf den linken Ball zu, es war der "Clinton-Ball", wie die Presseabteilung des Erlebnisbades später vermeldete. Flocke stupste dagegen. Die Wahl war entschieden.

Nun könnte man es natürlich für einen nichtssagenden Zufall halten, wenn ein zahmer Pinguin in einer Brandenburger Badeoase auf eine Plastikkugel zuwatschelt. Man könnte aber auch einfach die aktuellen Umfragen aus den USA studieren und sich fragen, woher der Weltendeuter Flocke bei all seinen Verpflichtungen überhaupt noch die Zeit findet, das alles zu lesen?

Die "New York Times" berichtete am Dienstag: Hillary Clinton liegt mit 46,4 Prozent vorne. Trump kommt auf knapp 41 Prozent. Am Tag der Wahl soll Flocke noch einmal richten - aber das ist dann sicher nur eine PR-Aktion.