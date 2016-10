Veggie-Bürgerbegehren in Berlin geplant

Im Berliner Szenebezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist ein Bürgerbegehren für veganes Essen in öffentlichen Kantinen geplant. Ziel sei es, dass in allen öffentlichen Kantinen des Bezirks zusätzlich zum bestehenden Angebot "pflanzliche Menüoptionen" eingeführt werden, teilten die Initiatoren des Bürgerbegehrens, die Gruppe Sentience Politics, am Donnerstag mit. Bislang böten öffentliche Einrichtungen nicht die Möglichkeit, verlässlich veganes Essen auszuwählen.

Am Montagnachmittag (10.10.) sollen in einer Pressekonferenz im Berliner Haus der Demokratie und Menschenrechte weitere Details zum Bürgerbegehren bekanntgegeben werden, hieß es über Twitter.



Sollte das Bürgerbegehren in Berlin-Kreuzberg erfolgreich sein, seien ähnliche Initiativen im gesamten Bundesgebiet geplant, hieß es weiter. Unterstützt wird die Aktion vom Vegetarierbund Deutschland sowie der Albert Schweitzer Stiftung.