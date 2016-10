Auch in Brandenburg treiben verkleidete Menschen in abstoßenden Clownskostümen weiter ihr Unwesen. Fast 20 Fälle habe die Polizei landesweit seit vergangener Woche verzeichnet, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam am Mittwoch. Es handle sich dabei jedoch überwiegend um Kinder und Jugendliche. Ernsthafte Verletzungen und Überfälle seien in Brandenburg bislang nicht bekannt.

In den vergangenen Wochen gab es deutschlandweit eine wachsende Zahl von Vorfällen mit Menschen in Horror-Masken, die Passanten erschreckten und bedrohten. Teilweise kam es zu bewaffneten Angriffen. In Berlin verletzte ein Passant einen Clown mit einem Messer, als dieser ihr erschrecken wollte.