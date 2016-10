Die Potsdamer Bürger müssen nach einem bundesweiten Vergleich des Portals Netzsieger am meisten für ihre Toilettenspülungen zahlen. Im Durchschnitt würden für jeden Potsdamer jährlich 67,52 Euro fällig, so das Ergebnis der Berechnung.

Hintergrund seien der hohe Wassertarif (2,25 Euro für tausend Liter) und die Abwassergebühr (3,92 Euro) in Potsdam, sagte eine Sprecherin des Portals am Mittwoch. Die Mainzer müssen dagegen mit 32,85 Euro am wenigsten zahlen, dort sind für das Wasser nur 1,75 Euro und das Abwasser nur 1,40 Euro fällig.

Für den Vergleich wurden 21 Städte im ganzen Bundesgebiet untersucht - als Berechnungsgrundlage nahm Netzsieger eine Standard-Sechs-Liter-Spülung und fünf Toilettengänge am Tag.