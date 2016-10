Acht mal sonntags shoppen in Berlin

Der Berliner Senat hat für das kommende Jahr acht verkaufsoffene Sonntage festgelegt. Welche das sind, gab Arbeitssenatorin Dilek Kolat (SPD) am Freitag bekannt. Die Einzelhändler dürfen an die diesen Tagen in der Zeit von 13 bis 20 Uhr ihre Waren anbieten.