Gas in neuer BND-Zentrale in Berlin ausgetreten

Durch Pfusch am Bau ist die Fertigstellung der neuen BND-Zentrale in Berlin bereits vier Jahre im Verzug. Am Montag hat es einen weiteren Zwischenfall gegeben: Vermutlich durch einen technischen Defekt trat im Keller des Neubaus giftiges Gas aus. Spezialisten der Feuerwehr waren im Einsatz.