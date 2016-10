Ein knallrotes Wasserflugzeug, das seit Oktober 1977 Touristen über die Sehenswürdigkeiten Berlins und ins Brandenburger Umland fliegt, wird aus der Stadt abgezogen. Es sei zunehmend schwieriger, auf dem Spree-Abschnitt am Treptower Park zu starten und zu landen.

"In Berlin wird es nun leider zu eng", ist auf der Website der Betreiber zu lesen. Auf diesem begrenzten Raum habe der Verkehr von Schiffen und Booten deutlich zugenommen, teilte die Air Service Berlin am Dienstag mit. Diese Entwicklung werde sich in Zukunft weiter verschärfen.

Mit Ende der Saison 2016 werde der Flugverkehr in Berlin "im Sicherheitsinteresse unserer Fluggäste" deshalb eingestellt. 2017 werde die Maschine zu Rundflügen auf der Friesischen Insel Föhr starten.