Weihnachtsbaum am Kanzleramt kommt aus Rheinland-Pfalz

Der Weihnachtsbaum vor dem Berliner Kanzleramt kommt in diesem Jahr aus der Welterbe-Region Oberes Mittelrheintal. Die Kommune Boppard (Rheinland-Pfalz) hat die Aufgabe, den Baum auszusuchen, wie der Verband "AGDW - Die Waldeigentümer" am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Der Baum wird voraussichtlich Ende November aufgestellt. Der AGDW organisiert jedes Jahr den Weihnachtsbaum für das Bundeskanzleramt.

In dieser Saison ist der Landesverband Rheinland-Pfalz an der Reihe. Das Bundesland ist eine der waldreichsten Regionen Deutschlands, rund 42 Prozent des Landes sind bewaldet. Der Bundesdurchschnitt liegt bei einem Drittel.