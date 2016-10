Familien in Berlin und Brandenburg können sich ab Dienstag wieder einen persönlichen Weihnachtsmann oder -engel im Weihnachtsmannbüro des Berliner Studentenwerks buchen. Dort stehen mehr als 200 Studierende zur Verfügung, die an Heiligabend verkleidet für eine festliche Bescherung sorgen sollen. Auch an Kitas, Vereine und Betriebe werden die Weihnachtsmänner vermittelt.

Nach Angaben des Studentenwerks nutzen rund 2.500 Familien jedes Jahr den Service. Seit den 1980er Jahren gibt es auch Weihnachtsengel im Angebot, die zusammen mit einem Weihnachtsmann oder solo gebucht werden können. "Man ist in dem Moment ein Fabelwesen und zelebriert das Weihnachtsfest", sagte Julia Mahlke der rbb-Abendschau zu ihrem Job als Weihnachtsengel, den sie seit einigen Jahren macht.

Die Studierenden absolvieren am 24. Dezember durchschnittlich elf Touren. Dafür werden sie vorab in einem speziellen Workshop geschult und müssen ein vorgeschriebenes Kostüm tragen. Außerdem dürfen sie keine Rute tragen. Ihre Auftritte als Weihnachtsmänner und -engel kosten in Berlin 46 Euro, im Umland 56 Euro. Bescherungen von Weihnachtsmännern zusammen mit einem Engel kosten in Berlin 82 Euro.