Welt-Mädchentag - Darum leuchtet der Funkturm ausgerechnet pink

11.10.16 | 15:49 Uhr

Der Berliner Funkturm funkelt und glitzert seit Wochen. Ob wegen "Berlin leuchtet" oder anlässlich verschiedener Kongresse in der Messe. Zum Welt-Mädchentag am Dienstag wird der Funkturm nun pink erstrahlen - das gefällt vielen Berlinern nicht.



Anlässlich des Welt-Mädchentages werden heute in rund 20 Städten mehr als 35 Gebäude mit pinkem Licht angestrahlt, darunter in Berlin prominent der Funkturm. Doch die Ankündigung der eigentlich gut gemeinten Aktion für die Rechte von Mädchen weltweit erzeugte im Vorfeld einige Kritik: Warum wird ausgerechnet in Pink auf das Thema hingewiesen?

Kinderhelfswerk will auf Mädchen-Rechte aufmerksam machen

Die Antwort liefert das Kinderhilfswerk Plan International, das die Aktion seit 2012 veranstaltet und die Vorwürfe entsprechend lange kennt. Die Pressesprecherin Claudia Ulfertz erklärt, dass es der Organisation eigentlich darum gehe, mit der Signalfarbe auf den Welt-Mädchen-Bericht aufmerksam zu machen, der im Rahmen des "Feiertags" veröffentlicht wird. "Deshalb haben wir ein kräftiges Pink, eher ein Magenta, gewählt und nicht ein blasses Rosa, wie man es von Kinderkleidung kennt", sagt Ulfertz. Die Farbe solle "Lebensfreude und Tatkraft" symbolisieren. Außerdem sei Pink heutzutage keinesfalls nur Mädchen vorbehalten. "Im Fußball beispielsweise hat die Farbe immer mehr Einzug gehalten. Heute laufen etwa der Hamburger SV oder Real Madrid in pinkfarbenen Trikots auf." Schade sei, dass wegen der Kritik der eigentlich gut gemeinte Zweck in den Hintergrund gerate, auf die weltweite Situation von Mädchen hinzuweisen – in diesem Jahr geht es besonders um die Bildung in Entwicklungsländern und die Frage, inwiefern die deutsche Regierung dort unterstützt.



"Mit der Bewegung 'Because I am a Girl 'will Plan International eine Welt gestalten, die Ungerechtigkeit beendet, die Mädchen wertschätzt und ihre Rechte fördert: Dazu gehören das Recht auf Bildung, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Recht auf eine menschenwürdige Arbeit. Mit der Farbe Pink will das Kinderhilfswerk ein Zeichen setzen und diese neu besetzen", heißt es in der Pressemitteilung des Kinderhilfswerks. Weil der Hashtag in den sozialen Medien aber etwas widersprüchlich #pink4genderequality heißt, fordert etwa PinkStinks: "Wie jedes Jahr zum Weltmädchentag haben wir an @PlanDeutschland eine große Bitte: Mädchen sind #morethanpink!"

Wechsel von Blau, Pink und Türkis alle zweieinhalb Minuten

Nichtsdestotrotz wird der Funkturm heute in Pink zu sehen sein, offiziell bereits seit sieben Uhr und wie übrigens bereits in den Vorjahren. Allerdings nicht durchgängig, denn die Mädchen müssen sich die Funkturm-Beleuchtung teilen: Das Pink wechselt nach zweieinhalb Minuten in ein Blau (für die Elektrofachmesse belektro) und nach weiteren zweieinhalb Minuten in ein Blau-Türkis (für die Optikmesse micro photonics), bevor wiederum nach zweieinhalb Minuten wieder Pink an der Reihe ist. Am Ende hat Plan International aber doch für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Wenn auch vielleicht nicht so, wie sich das Kinderhilfswerk das vorgestellt hat.