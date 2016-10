Freitag ist Weltspartag - Keine Zinsen, aber immerhin Geschenke für Kinder

26.10.16 | 09:08 Uhr

Für Geld auf dem Konto gibt es nichts mehr - die Zinsen sind überall im Keller. Die Banken können nicht mal mehr die Kinder mit guten Zinsen für Starterkonten locken. Trotzdem laden sie zum Weltspartag am Freitag wieder Kinder in die verbliebenen Filialen. Sie sind das Geschäft der Zukunft.



Am Freitag ist Weltspartag und das sogar schon zum 91. Mal. Die Botschaft dieses Tages: Wer regelmäßig Geld beiseite legt, kann ein Vermögen aufbauen. Dies ist in Zeiten von Minzinsen eher Wunsch als Wirklichkeit. Trotzdem werden die Sparkassen und Volksbanken nicht müde, jedes Jahr aufs Neue vor allem Kinder als potenzielle Kunden anzulocken.

Verzicht auf Konsum lohnt sich nicht

"Dein Sparschwein - ein wertvoller Schatz. Mach mehr daraus!" Mit diesem Slogan wird auch in diesem Jahr geworben. Die Chefin von HSBC Deutschland, Carola Gräfin von Schmettow, fragt sich allerdings: "Wie wollen Sie heute Kindern den Sinn des Sparens erklären, wenn am Ende des Jahres keine Zinsen gezahlt werden? Wenn sich der Verzicht auf Konsum heute nicht lohnt?" Der Aktienmarkt-Stratege Robert Halver von der Baader Bank sagte schon vor Monaten, der Weltspartag sei kein Freudentag mehr, sondern ein Volkstrauertag.

Der Deutsche legt sein Geld aufs Sparbuch

Der Grund für dieses Klagen sind die Zinsen im Euroraum, die die Europäische Zentralbank (EZB) fast abgeschafft hat. Die Banken bekommen frisches Geld von der Notenbank, ohne Zinsen zahlen zu müssen. Insofern sind sie auch nicht mehr darauf angewiesen, Kunden Zinsen für ihre Geldeinlagen zu bezahlen. Sparbuch und Tagesgeld sind nicht mehr rentabel. Die Zinssätze liegen sogar schon bei 0,00 oder 0,01 Prozent. Aber die Deutschen ändern ihr Sparverhalten trotzdem nicht. So machen sich nach einer Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) in diesem Jahr 58 Prozent wegen der niedrigen Zinsen große Sorgen um ihre finanzielle Zukunft. Aber es geht ihnen auch immer in erster Linien um Sicherheit bei Geldanlagen, weit vor Flexibilität und Verfügbarkeit. Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) sagte im Vorfel des Weltspartags, das klassische Banksparen habe immer noch die größte Bedeutung. Auch die Sparquote in Deutschland - also das Verhältnis von Erspartem und verfügbarem Einkommen - habe im ersten Halbjahr 2016 stabil bei 9,7 Prozent gelegen. Die Deutschen ließen sich nicht beirren und legten weiterhin Geld zur Seite.

Filialnetz der Banken wird dünner

Allerdings finden die Berliner dafür immer weniger Fililalen. Allein in diesen Jahr seien zehn Standorte der Berliner Sparkasse geschlossen worden, sagte eine Sprecherin rbb|24. Die Bank habe jetzt noch 108 Filialen und damit weiterhin das dichteste Netz im Vergleich zu anderen Banken in Berlin. Die Deutsche Bank hat in Berlin 80 Filialen, davon 38 unter der Marke Berliner Bank, die innerhalb des kommenden Jahres komplett in der Deutschen Bank aufgehen sollen. Deshalb werden 2017 mehr als 40 Filialen in der ganzen Stadt schließen beziehungsweise zusammenlegt.

Starterkonten hatten einst guten Zinsen

Und trotzdem werden vor allem Eltern mit ihren Kindern am Freitag wieder in die übrig gebliebenen Filialen strömen. Wenn der Nachwuchs Geld aufs Sparkonto einzahlt, gibt es auch traditionell ein Geschenk der Bank fürs Kind. Die Lock-Angebote für Kinder haben erwachsenen Sparbuch-Besitzern bis vor kurzem noch die Tränen in die Augen getrieben. All die Starter-, Jeans-, Mäuse-, Knax- oder Kids-Konten boten bis zu fünf Prozent Zinsen fürs Geld und waren dazu noch kostenfrei. Um allerdings Eltern davon abzuhalten, im Namen ihrer Kinder eigenes Geld einzuzahlen und die Zinsen zu kassieren, war die Sparsumme gedeckelt. Gezahlt wurden die hohen Zinssätze nur für Summen zwischen 500 und maximal 2.000 Euro Guthaben.

Manche bleiben der Bank ein Leben lang treu

Diese Zeiten sind inzwischen auch bei allen Banken vorbei. Aktuelle Vergleiche von Kinderkonten ergeben, dass 3 Prozent Zinsen das allerhöchste ist, was derzeit angeboten werden kann. Alle anderen Zinsen liegen bei 0 oder 0,01 Prozent. Aber die Konten für Kinder bleiben gebührenfrei. Das ist für Erwachsene nicht mehr selbstverständlich. Kinder gelten als das Geschäft von morgen. Vielleicht wollen sie ja sogar mal ein Eigenheim finanzieren. Und wer einmal ein Konto bei einer bestimmten Bank eröffnet hat, bleibt Jahre, manche ein Leben lang.

