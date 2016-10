Die Lachse zurückholen nach Brandenburg: Dieses Ziel haben sich der Landesanglerverband und das Institut für Binnenfischerei gesetzt. Dafür wurden am Donnerstag 45.000 Junglachse aus Dänemark in der Prignitzer Stepenitz ausgesetzt. Von Sandra Fritsch

Der große dänische LKW steht mitten auf der Stepenitzbrücke in Wolfshagen. Darauf vier Container, jeweils voll mit mehr als tausend Litern Wasser - und tausenden Fischen. Gerd Holdensgor ist mitten in der Nacht in Dänemark losgefahren, um die jungen Lachse in den Containern bis in die Prignitz zu bringen. Zum Glück haben die Fische die Tour gut überstanden.

Mit einem großen grünen Kescher holt Holdensgor die Lachse aus den Containern und füllt sie in Plastikeimer. Die Angler vom Verein "Putlitz / obere Stepenitz" haben alle ihre Wathosen an und tragen die Fische zum Kahn auf dem Wasser.