Winterpause für Briefe und Päckchen per Kahn

Zustellung auf dem Wasser in der Winterpause

Im Spreewald beginnt jetzt die Winterpause für die Zustellung von Briefen und Päckchen per Kahn. Die Post teilte am Freitag mit, dass die Postbotin Andrea Bunar (45) ihre fünfte Saison beendet hat. Über den Winter werde die Post wegen des kalten Wetters zu Fuß über Wege und Brücken zugestellt. Im April startet dann die neue Saison.

Die Post beliefert in der Lübbenauer Ortschaft Lehde im Spreewald 65 Haushalte mit einem Kahn, viele Briefkästen hängen direkt am Ufer. Die Tradition ist bereits mehr als 100 Jahre alt. In den vergangenen Jahren nahm dank des Online-Booms vor allem die Zahl der kleineren und größeren Pakete deutlich zu.