Umstellung von Sommer- auf Winterzeit - Mini-Jetlag durch Zeitumstellung

29.10.16 | 08:20 Uhr

Wenn am Wochenende die Uhr um eine Stunde zurückgestellt wird, heißt das: eine Stunde länger schlafen, morgens ist es früher hell und abends früher dunkel. Obwohl die meisten Menschen die Umstellung auf die Winterzeit besser verkraften, belastet letztlich jedes Zeigerdrehen den Organismus. Jeder Vierte hat sogar gesundheitliche Probleme.

Eigentlich soll die Zeitumstellung am letzten Sonntag im Oktober Energie einsparen. Wenn es morgens früher hell wird, so die Überlegung, wird weniger Beleuchtung und damit weniger Strom verbraucht. Kritiker aber monieren, dass die eigentlichen Stromfresser im Haushalt Kühlschrank, Waschmaschine und Backofen sind – und die sind unabhängig von der Jahreszeit in Betrieb. Der nachweisbare Effekt der Zeitumstellung ist also umstritten. Dass sich die Zeitumstellung - am Sonntag von 3 Uhr auf 2 Uhr - aber auf den menschlichen Organismus auswirkt, ist hingegen klar erwiesen. Jeder Mensch hat eine innere biologische Uhr, der nach wir müde sind, wenn es dunkel ist und umgekehrt wach, wenn es hell ist. Wenn nun aber an der Uhr gedreht wird, ist der Effekt auf unseren Körper ähnlich wie bei einem Jetlag.

Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Schlafprobleme

Grundsätzlich macht uns die Zeitumstellung im Herbst, wenn wir eine Stunde mehr bekommen, weniger zu schaffen – denn unser natürlicher Tagesrhythmus dauert tendenziell etwas länger als 24 Stunden. Trotzdem verkraften nicht alle diese Umstellung gleich gut. Laut einer aktuellen Forsa-Studie im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit leidet jeder Vierte unter der Umstellung auf die Winterzeit. Dabei fühlen sich die meisten der Betroffenen – 79 Prozent – müde oder schlapp. 60 Prozent gaben an, aufgrund der Zeitumstellung Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen zu haben. Jeweils ein gutes Drittel der Befragten kann sich schlechter konzentrieren oder ist geneigter gereizt zu sein. 13 Prozent hatten sogar schon depressive Verstimmungen.



Auffällig ist laut der Studie, dass vor allem Menschen zwischen 30 und 60 Jahren Schwierigkeiten mit der Umstellung haben – also die Altersklasse, in der die meisten Berufstätigen sind. Jüngere und Ältere hingegen haben seltener Probleme damit. Häufig sind es demnach Frauen, die von den Leiden betroffen sind – nicht zuletzt, weil Frauen in Hinblick auf ihre körperlichen Warnsignale meist etwas sensibler sind. Wenig verwunderlich, dass die Akzeptanz der Zeitumstellung hierzulande stetig sinkt. Der Studie nach halten sie nur noch 23 Prozent für sinnvoll; 2013 waren es noch 29 Prozent.

Tipps für die verwirrte Bio-Uhr