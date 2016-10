In der Nacht vom Samstag auf Sonntag endet die Sommerzeit. Es gibt viele gute Argumente gegen die Zeitumstellung. Einige Länder haben sich auch von ihr verabschiedet. Des Deutschen liebste Ferieninsel Mallorca wollte in der Sommerzeit bleiben, darf aber nicht. Die Türkei schafft dagegen Fakten.

Ob wir wollen oder nicht: In der Nacht zu Sonntag werden die Uhren wieder auf Winterzeit gestellt. Um 3:00 Uhr morgens sollte der Zeiger um eine Stunde auf 2:00 Uhr zurückgedreht werden. Auch wenn es dann eine Stunde geschenkt gibt, würden viele Menschen in Deutschland die Zeitumstellung lieber ganz abschaffen.

Die Türkei schafft die Zeitumstellung ab. In der Nacht zum Sonntag sollen die Uhren ganz normal durchlaufen, keiner dreht die Zeiger um eine Stunde zurück. Damit entscheidet sich das Land nicht für die Normalzeit, also die Winterzeit, sondern bleibt in der Sommerzeit. Ziel ist die bessere Nutzung des Tageslichtes - und weniger Verwirrung zur halbjährlichen Zeitumstellung. Mit der dauerhaften Umstellung auf Sommerzeit wechselt die Türkei de facto die Zeitzone. Sie ist der Koordinierten Weltzeit (UTC) dann immer drei Stunden voraus – statt bislang zwei in der Normalzeit.

Mit dem Auto ist das so ähnlich wie mit dem Funktelefon. Stellt sich die Uhr selbst um oder macht sie das alleine? Kommt wahrscheinlich auch aufs Modell an.

Da die Uhr in der Nacht auf Sonntag um eine Stunde zurückgestellt wird, existieren diese 60 Minuten eigentlich gar nicht. Jetzt schon mal drüber nachdenken, was man damit anfangen kann. Es muss ja nicht immer Alkohol sein.

Udo Lindenberg ist nicht nur ein großer Musiker, sondern auch ein großer deutscher Dichter, wie man vielen seiner Songtexte anmerken kann. "Alle Tage sind gleich lang, jedoch verschieden breit" nuschelt er in seinem Stück "Und trotzdem lieb ich Dich so sehr". Passender geht es nicht...

Michael J. Fox alias Marty McFly in "Zurück in die Zukunft" hat die Phantasie vieler Menschen beflügelt, vom Comiczeichner bis Serienschreiber. Also nicht verwunderlich, dass er mit dem Blick auf die Armbanduhr auch der Zeitumstellung dient.

In Spanien würden die Menschen ihre Zeit gern dauerhaft eine Stunde zurückstellen. In ihrem normalen Tagesablauf hinken sie nämlich den Bewohnern anderer Länder zeitlich hinterher. Sie leben nach ihrer Ansicht in einer falschen Zeitzone. Spanien sollte demnach nicht mehr zur Mitteleuropäischen Zeitzone gehören wie Deutschland, sondern zur Zone der Westeuropäischen Zeit, also wie Portugal oder Großbritannien. Das war bis 1942 auch so. Doch dann entschied Diktator Francisco Franco - wohl aus Sympathie für das Hitler-Regime in Deutschland - die Mitteleuropäische Zeit einführen.

Die Balearischen Inseln, darunter die Urlaubsziele Mallorca und Ibiza, wollen an diesem Wochenende nicht die Zeit umstellen, sondern in der Sommerzeit bleiben. Das Regionalparlament der Balearen hatte einen entsprechender Antrag an die spanische Zentralregierung weitergeleitet worden.

In dem Antrag heißt es, die Inseln seien von allen Regionen Spaniens am meisten von der Zeitumstellung betroffen. Die Bewohner dort sähen die Sonne zuerst untergehen. Befürworter argumentieren zudem, die Stunde mehr Tageslicht am Abend spare Stromkosten.

Die spanische Regierung wies den Beschluss des Balearen-Parlaments nach ARD-Informationen allerdings zurück. Die Inseln dürfen demnach nicht in der Sommerzeit bleiben.