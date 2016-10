Was sich bereits seit einigen Tagen angedeutet hatte, wird nun konkret: Der Kinderzirkus Cabuwazi soll in den nächsten Wochen vom Postbahnhof in Friedrichshain-Kreuzberg zum ehemaligen Flughafen Tempelhof ziehen. Das ist nach Informationen der rbb-Abendschau das Ergebnis eines Koordinierungsgesprächs am Freitag in der Staatskanzlei.

Bevor der Umzug stattfinden kann, sollen am Columbiadamm allerdings erst die Voraussetzungen für den Umzug geschaffen werden - so müssen möglicherweise noch Rettungswege für die Zirkusveranstaltungen eingerichtet werden.

Der Zirkus arbeitet bereits seit Ende letzten Jahres mit den Flüchtlingskindern und -jugendlichen, die in den Tempelhofer Hangars untergebracht sind. Der Wunsch komplett nach Tempelhof zu ziehen, besteht bei Geschäftsführer Karl Köckenberger schon länger. "Seit einem halben bis Dreivierteljahr finden alle Senatsverwaltungen das eine wunderbare Idee - alle unterstützen uns", sagte Köckenberer noch vor zwei Tagen dem rbb. Es fehle nur ein Nutzungsvertrag. Dem steht jetzt offenbar nichts mehr im Wege.