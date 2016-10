Zwei 20-Jährige gestehen Beteiligung am KaDeWe-Raub

Es war der letzte Samstag vor Weihnachten 2014, als fünf Maskierte ins Berliner Luxuskaufhaus Kadewe eindrungen und in 79 Sekunden Uhren und Schmuck im Wert von 817.000 Euro erbeuteten. Der Haupttäter ist bererits verurteilt. Jetzt hat der Prozess gegen Komplizen begonnen.

Der zweite Prozess um den spektakulären Überfall auf das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe im Dezember 2014 hat mit Geständnissen begonnen.



Die beiden 20-jährigen Angeklagten erklärten am Mittwoch vor dem Landgericht, sie seien mit Komplizen in das Kaufhaus gestürmt. Einer der Männer gab zu, Reizgas versprüht und mit einer Axt eine Vitrine zerschlagen zu haben. Beide betonten, sie seien an der Planung des Überfalls nicht beteiligt gewesen.

Einem der 20-Jährigen wird zudem vorgeworfen, sich im Zusammenhang mit einem Mordauftrag an einer Einschüchterungsaktion beteiligt zu haben.