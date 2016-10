Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in Berlin-Neukölln sind zwei Jugendliche mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gerieten zwei Gruppen von je sieben bis neun Personen am frühen Sonntagabend auf dem Boddinplatz aneinander. Ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger erlitten dabei schwere Schnittverletzungen an Kopf beziehungsweise Schulter und Bein.

Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest - eine 16-Jährige und eine 19-Jährige. Die Ältere der beiden jungen Frauen hatte ein Messer dabei, das die mutmaßliche Tatwaffe sein könnte. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden beide Frauen wieder entlassen.

Die beiden Opfer wurden stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei ermittelt.