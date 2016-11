1000 mal Tatort - auch aus Berlin - Als Kasulke noch ermittelte

11.11.16 | 10:37 Uhr

Am Sonntag wird die 1000. Tatort-Folge ausgestrahlt: Sie heißt "Taxi nach Leipzig", genau wie die erste Folge aus dem Jahr 1970. Berlin ist seit 1971 fester Bestandteil der Kult-Krimireihe. Die Ermittler trugen Namen wie Erwin Kasulke und Ernst Roiter. Von Matthias Pohl



Der Name weckt Assoziationen mit Erbsensuppe und Molle mit Korn: Erwin Kasulke war der erste Berliner Tatort-Ermittler. "Der Boss" hieß die erste vom Sender Freies Berlin produzierte Folge, ausgestrahlt am 19. Dezember 1971. Kasulke bekommt es darin mit einer Jugendgang zu tun, die offensichtlich in einen Mord verwickelt ist. Gespielt wurde der etwas bräsige Kriminalhauptkommissar von dem Theatermimen Paul Esser, der später in Berlin-Moabit das Hansa-Theater gründete. Kasulkes zweiter Fall "Rattennest" (1972) war zugleich sein letzter.



Von Kasulke bis Nina Rubin

Zwei zerrissene Persönlichkeiten: Er ein Einzelgänger, der auch auf Männer steht und traumatisiert ist von einem früheren Einsatz. Sie früher eine typische Berliner Pflanze, Arztfrau und konvertierte Jüdin. Seit 2015, in bisher drei Folgen, ermitteln Robert Karow ( Mark Waschke ) und Nina Rubin ( Meret Becker ) im Berliner Tatort.

Doch alles beginnt am 19. Dezember 1971 mit Paul Esser . Er spielt den ersten Berliner Tatortermittler Erwin Kasulke . "Der Boss" heißt die erste Berliner Tatortfolge und ist vom Sender Freies Berlin produziert. Doch nach zwei Folgen ist Schluss.

Auf Paul Esser folgt vier Jahre später Martin Hirthe . Als Hauptkommissar Martin Schmidt übernimmt er 1975 die Ermittlungen in "Tod im U-Bahn-Schacht". Seine Rolle damals ist modern: Typ sportlicher Single. Trotzdem ist seine zweite Folge auch seine letzte.

Auch für Hans Peter Korff als Matthias Behnke (l.) und Ulrich Faulhauber als Kriminalassistent Hassert ist nach den Folgen "Sterne für den Orient" (1978) und "Gefährliche Träume" (1979) Schluss mit Ermitteln.

Kommissar Behnke und seinem Assistenten folgt der schicke Friedrich Walther . Mit Volker Brandt setzen die Produzenten auf einen jugendlichen Typ, eine Art Berliner 007, der im schicken Alfa Romeo zur Dienststelle fährt.

Nach insgesamt sechs Fällen übergibt Volker Brandt das Ermittlungs-Zepter an Heinz Drache. Stets elegant gekleidet schreibt Kommissar Hans-Georg Bülow als "Don Flanello" in sechs Folgen (1985 - 1989) Tatortgeschichte.

Erster Tatort-Ermittler nach der Wende wurde Franz Markowitz . Günter Lamprecht hatte mit seiner Darstellung des Franz Biberkopf in der Döblin-Verfilmung Berlin Alexanderplatz bereits 1980 die Herzen der Berliner erobert. Er ist in sechs Folgen zwischen 1991 und 1995 zu sehen.

Als erstes Ermittlerduo überzeugen 1996 Winfried Glatzeder und Robinson Reichel als Ernst Roiter und Michael Zorowski. Zwölf Tatorte werden mit den beiden abgedreht, der letzte ist "Berliner Weiße" (1998).

1999 stehen Dominik Raake (l.) und Stefan Jürgens erstmals im Mittelpunkt der Kultserie. Das Duo ermittelt als Robert Hellmann und Till Ritter bis 2001 in der Hauptstadt. Nach sechs Folgen steigt Jürgens aus und Felix Stark alias Boris Aljinovic ist der Neue an Raakes Seite.



Martin Hirthe als Typ sportlicher Single

Drei Jahre dauerte es, bis ein weiterer Tatort aus Berlin gedreht wurde: 1975 übernahm Hauptkommissar Martin Schmidt die Ermittlungen in "Tod im U-Bahn-Schacht". Mit Martin Hirthe wurde wiederum ein vom Theater kommender Charakterdarsteller verpflichtet. Seine Rolle war etwas moderner angelegt - Typ sportlicher Single. Trotzdem war nach zwei weiteren Folgen Schluss.



Auch der nächste Tatort-Kommissar wurde nicht alt in Berlin. Matthias Behnke alias Hans Peter Korff sah mit Nickelbrille und Schnäuzer eher aus wie ein Studienrat. "Sterne für den Orient" (1978) und "Gefährliche Träume" (1979) blieben Korffs einzige Auftritte im Tatort, bevor er zum ZDF wechselte und als Sigi Drombusch reüssierte.



Unnützes Wissen 1000 mal Tatort der Mann, dessen Augen man im Vorspann sieht, heißt Horst Lettenmayer das Schlagzeug in der Erstfassung des Titelstücks spielte Udo Lindenberg

bisher gab es 2280 Tatort-Leichen, allerdings nur 1824 Morde

die meisten davon in "Im Schmerz geboren" mit Ulrich Tukur: 52

höchste Quote: 26,57 Mio. Zuschauer für "Rot-rot-tot", SDR 1978

nur drei von 13 Berliner Ermittlern sind gebürtige Berliner: Martin Hirthe, Günther Lamprecht und Boris Aljinovic





Die Achtziger: Walther und Bülow ermitteln

Dem zauseligen Behnke folgte der schicke Friedrich Walther. Mit Volker Brandt setzten die Produzenten auf einen jugendlichen Typ, der im schicken Alfa Romeo zur Dienststelle fuhr. Titel wie "Sterben und sterben lassen" (1982) oder "Ordnung ist das halbe Sterben" (1985) legen den Schluss nahe, dass man Brandt als eine Art Berliner 007 positionieren wollte. Walther durfte insgesamt sechs Fälle lösen. Brandt ist bis heute auch als Synchronsprecher bekannt, unter anderem leiht er Michael Douglas seine Stimme.

Todschick: Heinz Drache als Kommissar

Wie ein Abgesang auf das alte West-Berlin wirkt heute die Figur des Kommissars Hans-Georg Bülow. Der aus zahlreichen Edgar-Wallace-Filmen bekannte Heinz Drache legte ihn als Gentleman alter Schule an. Stets in feinstes Tuch gewandet, ging er als "Don Flanello" in die Tatort-Geschichte ein. Auch Drache kam auf sechs Folgen, die letzte wurde im Wende-Sommer 1989 ausgestrahlt.

Erster Tatort-Ermittler in der wiedervereinigten Stadt wurde Franz Markowitz. Dass Günter Lamprecht für die Rolle ausgewählt wurde, war sicherlich kein Zufall: Mit seiner Darstellung der Franz Biberkopf in der Döblin-Verfilmung Berlin Alexanderplatz hatte Lamprecht bereits 1980 die Herzen der Berliner erobert. Die Drehbuch-Autoren legten Markowitz als Gesamtberliner an: Im Osten geboren, nach dem Mauerbau im Westen geblieben, etwas fremdelnd mit der wiedervereinigten Metropole. Zwischen 1991 und 1995 wurden sechs Folgen gedreht, die mit dem schönsten Namen hieß "Blutwurstwalzer" (1991).



Die Ermittler-Duos kommen

1996 ging in der Hauptstadt erstmals ein Ermittler-Duo auf Gangsterjagd: Ernst Roiter (!) und Michael Zorowski, genannt Zorro. Passend zur ehemals geteilten Stadt wurden Winfried Glatzeder, der "Belmondo des Ostens", und der gebürtige Münchner Robinson Reichel engagiert. Letzterem kam im altbekannten Spiel "good cop, bad cop" die Rolle des Rauhbeins zu, während Glatzeder den Feingeist verkörperte. Zwölf Tatorte wurden mit den beiden abgedreht, der letzte war "Berliner Weiße" (1998).

Tatort Berlin Interview mit Tatort-Redakteurin Schröder-Zebralla - "Berlin ist der dritte Hauptdarsteller" Josephine Schröder-Zebralla ist seit 1998 für die SFB- beziehungsweise rbb-Tatorte verantwortlich. Im Interview mit rbb|24 verrät sie, wie die Berliner Ermittler Karow und Rubin entwickelt wurden und wie es mit dem Tatort weitergeht.

1999 übernahmen Robert Hellmann und Till Ritter die Ermittlungen in der Hauptstadt. Mit Stefan Jürgens stieg einer ein, der als Comedian (RTL Samstag Nacht) bekannt wurde. Dominic Raacke spielte den Polizisten als coolen Großstadtcowboy, Markenzeiche Lederjacke. Sechsmal waren sie als Team im Einsatz, bevor Jürgens ausstieg und später im ZDF die Soko Donau übernahm. Raacke blieb und bekam 2001 einen neuen Partner: Felix Stark alias Boris Aljinovic. "Zahltag" war 2002 der erste vom rbb produzierte Tatort, Ritter und Stark wurden zum Dauerbrenner: Bis 2014 stehen 30 Einsätze zu Buche.

Seit 2015, bislang in drei Folgen, stehen Robert Karow (Mark Waschke) und Nina Rubin (Meret Becker) für den rbb-Tatort. Beide sind zerrissene Persönlichkeiten: Er ein Einzelgänger, der auch auf Männer steht und traumatisiert ist von einem früheren Einsatz, bei dem sein Kollege getötet wurde. Sie früher eine typische Berliner Pflanze, heute Arztfrau und konvertierte Jüdin. Das Rätsel um den Tod von Karows Partner wird übrigens demnächst gelöst: Im vierten Fall "Dunkelfeld", der am 11. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird.