200. Weltkriegsbombe in Oranienburg gefunden?

In Oranienburg (Kreis Oberhavel) ist womöglich die 200. Weltkriegsbombe seit der Wende entdeckt worden. Auf einem Gewerbegrundstück gebe es Hinweise auf einen metallischen Gegenstand, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Klarheit werde am 13. Dezember erwartet. Sollte es sich tatsächlich um einen Blindgänger handeln, solle die Entschärfung am 14. Dezember stattfinden. Dann werde ein Sperrkreis eingerichtet, in dem rund 9.500 Menschen gemeldet seien. Neben einem Krankenhaus seien auch sechs Kitas und drei Schulen betroffen.

Auf Oranienburg waren im Zweiten Weltkrieg mehr als 10.000 große Bomben abgeworfen worden, weil es dort viele Rüstungsbetriebe und chemische Industriebetriebe gab.