Ein Reisebus ist auf der A 10 bei Vehlefanz (Oberhavel) von einer Überführung mit einem Stein beworfen und an Frontscheibe und einem Seitenspiegel beschädigt worden. Die rund 40 Insassen blieben unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Die unbekannten Täter hatten am Sonntag auch Lastwagen mit Gegenständen beworfen - bei fünf Fahrzeugen entstanden Schäden im Frontbereich. Ein 30 Jahre alter Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt als er abbremste. Die Beamten suchten bislang vergeblich nach den Tätern. Eine Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.