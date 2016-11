"Neue Schwimmkurse im Mittelmeer für Flüchtlinge, Festhalten an Treibgut, Tauchen bei hohem Wellengang, Springen vom Schlauchbootrand und Atemtechniken bei Nacht und Kälte" – diese Kurse bietet jetzt eine angebliche "Bundesbade-Agentur" an. Es handelt sich dabei allerdings um Satire. Die Idee kommt von Mitgliedern des Vereins der Bundespressekonferenz, der jährlich den Bundespresseball organisiert. Sie hatte die "Schwimmkurse" im "Almanach" zum jährlichen Treff für Presse und Politik herausgegeben - und sich jetzt dafür entschuldigt.

Einige Hauptstadtjournalisten hatten sich nach dem Presseball am 25. November empört. "Süddeutsche Zeitung"-Korrespondent Robert Roßmann bezeichnete die Broschüre als "menschenverachtend". Grünen-Bundesvorsitzende Simone Peter schrieb dazu: "So viel Zynismus und Menschenfeindlichkeit macht fassungslos." Und Medienjournalistin Silke Burmester twitterte: "Der #Bundespresseball ein Fall für den #Presserat." Tilo Jung vom Format "Jung und Naiv" verteidigte hingegen die Aktion: "Satire ist Geschmackssache."

Der Vorstand der Bundespressekonferenz e.V. erklärte am Mittwochnachmittag, er bedauere, "dass mit diesem Beitrag Gefühle und Wertvorstellungen verletzt worden sind." Redaktion und Herausgeber hätten im Vorfeld kontrovers diskutiert, sich am Ende aber darauf geeinigt, "in überspitzter Form auf die Katastrophe von tausenden von Toten im Mittelmeer aufmerksam" machen zu wollen. In einer Endabstimmung habe die Mehrheit entschieden, "dass dieser Beitrag die Grenzen der Satire zwar austestet, aber nicht überdehnt."