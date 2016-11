Ein Autofahrer fährt über Rot und erfasst einen Radler, der bei dem Unfall stirbt. So geschehen in der Nacht zu Donnerstag in Berlin-Friedrichsfelde. Es ist der zweite Radfahrer in diesem Jahr, der bei einem Unfall ums Leben kommt. Der Fahrrad-Club ADFC stellte am Donnerstag weiße Geisterräder auf, um an die im Vorjahr getöteten Radfahrer zu erinnern.