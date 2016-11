Unbekannte haben mutwillig die Gedenktafel des im Dienst erschossenen Berliner Polizisten Uwe Lieschied beschädigt. Dafür warfen die Täter einen brennenden Autoreifen auf das Gelände einer Neuköllner Grundschule an der Fontanestraße. Ein Zeuge hat das Feuer kurz in der Nacht zu Mittwoch entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Das kleine Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Inzwischen ist ein Bekennerschreiben auf einem linksextremen Onlineportal veröffentlicht worden. "Wir verhöhnen tote Polizisten", heißt es darin. Der 2006 im Dienst erschossene Uwe Lieschied wird in dem Text als "Schurke" und "Feind der Freiheit" beschimpft.

Wir sind entsetzt über so viel Hass und diese unmenschliche Respektlosigkeit.

Die Berliner Polizei reagierte am Donnerstag auf das Bekennerschreiben mit einem Tweet: "Wir sind entsetzt über so viel Hass und diese unmenschliche Respektlosigkeit". Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen gegen die Täter übernommen.

Innensenator Frank Henkel (CDU) teilte mit, er sei sprachlos und wütend: "Das Gedenken an einen im Dienst getöteten Polizisten so zerstören zu wollen, ist einfach nur widerwärtig." Auch Anwohner der Neuköllner Fontanestraße verurteilten die Tat. Sie hingen ein Schreiben aus, in dem sie den Anschlag als "schändlich und widerlich" bezeichneten.