S-Bahn nimmt neue Anlage in Betrieb

Die Berliner S-Bahn hat am Mittwoch eine neue Waschstraße für Züge in Betrieb genommen. Die Anlage im Instandhaltungswerk Friedrichsfelde ist mit 160 Metern die jetzt längste in Berlin. Sie soll schneller und umweltverträglicher sein als ihre Vorgänger.

Die XXL-Waschstraße der S-Bahn Berlin verfügt über zwei selbstfahrende Waschportale, die sich während des Reinigungsvorgangs entlang des Fahrzeugs bewegen. Sie ist mit einem System von Spritzleitungen und einem System von Bürsten ausgestattet. Für die Bedienung der Waschanlage, die Einfahrt des Zuges und die Vorbereitung des Waschvorgangs ist laut S-Bahn lediglich ein Mitarbeiter erforderlich.