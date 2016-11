Schwerer Unfall in Lankwitz

Drei Polizeibeamte eilten am Donnerstagmorgen im Streifenwagen zu einem Einsatz - in Lankwitz kollidierte ihr Fahrzeug auf einer Kreuzung mit einem anderen Auto. Der Polizeiwagen überschlug sich, die Insassen wurden schwer verletzt.

Zu einem Einsatz fahrende Polizisten sind am Donnerstagmorgen in Berlin mit ihrem Streifenwagen verunglückt. Das Auto kollidierte gegen 6.45 Uhr im Stadtteil Lankwitz an einer Kreuzung mit einem anderen Pkw und überschlug sich. Das Auto kam aber wieder auf den Reifen zu stehen.



Fahrer und Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden, wie eine Polizeisprecherin sagte.