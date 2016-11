Die Polizei hat nach rbb-Informationen eine mutmaßliche Diebesbande gefasst, die in der Prignitz Solarmodule gestohlen haben soll. In der Nacht zu Donnerstag waren Täter in den Solarpark Telschow-Weitgendorf bei Putlitz eingedrungen und hatten etwa 125 Module abgebaut.

Die Polizei stoppte die fünf Tatverdächtigen auf der A12 Richtung Polen und nahm sie fest. Sie sollen den Tag über vernommen werden, der Vorwurf lautet schwerer Bandendiebstahl. Die Ermittlungen wurden gemeinsam mit polnischen Ermittlern geführt.

Weil Solardiebstähle in Brandenburg in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen haben, gründeten Fahnder des Brandenburger Landeskriminalamtes (LKA) Anfang 2015 die Ermittlungsgruppe "Helios". Im Mai 2015 gelang es den Fahndern schon einmal, eine Bande von Solardieben festzunehmen. Dieser Bande wurden zehn Raubzüge in Solarparks zur Last gelegt.

Die Ermittlungsgruppe Helios leitet auch im aktuellen Fall die Ermittlungen und will sich am Nachmittag zum Fahndungserfolg äußern.