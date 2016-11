Das Durchschnittsalter in Berlin und Brandenburg steigt, in der Hauptstadt allerdings deutlich langsamer als in der Mark. Das ergibt eine Auswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

In Brandenburg liegt der Wert demnach aktuell bei 46,8 Jahren, im Vergleichsjahr 1995 waren es noch 39,3 Jahre. Damit ist Brandenburg nach Sachsen-Anhalt (47,4) und gemeinsam mit Thüringen das zweitälteste Bundesland.