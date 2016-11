Was den Martin so heilig macht

Oben leuchten die Sterne, und unten leuchten wir: Auch im November 2016 geht wieder fast jede Kita oder Kirchengemeinde in Berlin und Brandenburg mit Papierlaternen bewaffnet auf ihren eigenen Sankt-Martins-Umzug. Doch welcher Martin war da eigentlich so heilig?

Der vierbeinige Untersatz des Heiligen verfüge über eine "imposante Karosserie, stress-immune Bordelektronik, einen schwer entflammbarem Schweif und habe ein integriertes Laternenausweichsystem". Wegen solcher Ausstattungsmerkmale sei das Pferd bestens für die Begleitung von Umzügen geeignet, heißt es. Durch das Werbevideo will die Kirche dafür sorgen, dass der heilige Martin und seine Botschaft – das Teilen – nicht in Vergessenheit geraten, sagte ein Mitarbeiter des Bistums.

Im aktuellen Reformationsjahr mag manch einer bei dem Namen sofort an Martin Luther denken. Aber nein, um ihn dreht es sich ausnahmsweise nicht. Beim Laterne-Laufen geht es um keinen Geringeren als Martin von Tours. Und ja, Martin von Tours ist der mit dem Mantel. Also dem halben Mantel. Denn die andere Hälfte seines warmen Überkleids hat besagter Martin damals, irgendwann im vierten Jahrhundert nach Christus, vom Rücken seines Pferdes aus einem frierenden Bettler überlassen. Das ist der Teil der Geschichte, der den ungarischen Soldaten zu einem der bekanntesten Heiligen im christlichen Festkalender gemacht hat.



In der Folgenacht soll ihm Jesus erschienen sein, der den abgegebenen halben Mantel trug. Das führte dazu, dass der Offizier seinen Dienst bei der Armee quittierte und Geistlicher wurde. Im Jahr 371 wurde er gar – und daher der Name - Bischof von Tours in Frankreich. Am 8. November 391 starb er bei einem Pfarreibesuch. Seine Rückführung nach Tours dauerte drei Tage. Daher feiern die Kirchen den Sankt Martinstag am 11. November, dem Tag seiner Beisetzung.