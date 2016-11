S-Bahn-Lokführer in Ahrensfelde von Fahrgast attackiert

Ein Triebfahrzeugführer der Berliner S-Bahn ist in der Nacht zu Montag von einem Fahrgast am Bahnhof Ahrensfelde angegriffen worden. Obwohl das Opfer bereits am Boden lag, trat und schlug der 28-Jährige weiter auf ihn ein, wie die Bundespolizei mitteilte.

Demnach fuhr der Angreifer in der S-Bahn der Linie S7. Als der Lokführer den Mann mehrmals bat, den Zug an der Endstation Ahrensfelde zu verlassen, schlug er mit der Faust auf ihn ein. Anschließend schlug er ihn zu Boden und traktierte ihn weiter mit Fäusten und Füßen.

Ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma kam dem Triebfahrzeugführer zur Hilfe. Der 32-Jährige erlitt Schwellungen im Gesicht und klagte über Schmerzen am Handgelenk und Bein.

Der alkoholisierte Angreifer konnte vor Ort von der Berliner Polizei festgenommen werden und wurde an die Bundespolizei übergeben. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Mann ist bereits wegen ähnlicher Gewaltdelikte polizeibekannt.