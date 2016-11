Die Zahl der Arbeitsunfälle in Brandenburg ist leicht gesunken. Mit 23,6 Unfällen pro 1.000 Erwerbstätige im vergangenen Jahr liegt das Land aber über der bundesweiten Quote von 21,9 Unfällen. Das geht aus dem Arbeitsschutzbericht 2015 hervor, den Arbeitsministerin Golze (Die Linke) am Montag in Potsdam vorgestellt hat. Demnach ereigneten sich im vergangenen Jahr elf tödliche Arbeitsunfälle, im Jahr davor waren es achtzehn.

Als einen Grund für die Zahlen nannte Golze, dass die Betriebe in Brandenburg im Durchschnitt eher klein seien. Fast die Hälfte gelte mit weniger als fünf Beschäftigten als Kleinstbetrieb. Nur 20 Prozent der Beschäftigten in Brandenburg arbeiteten 2015 in einem Betrieb mit mehr als 250 Angestellten. "Da gibt es keinen Betriebsarzt und keine Beratung, wie sie in großen Betrieben organisiert ist", sagte Golze.