Zwei Autos in Mariendorf abgebrannt

Im Ortsteil Mariendorf in Berlin-Tempelhof sind in der Nacht zu Sonntag zwei Autos durch ein Feuer beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein Zeuge hatte gegen 2:20 Uhr zunächst zwei laute Knallgeräusche in der Fritz-Werner-Straße gehört und wenig später bemerkt, dass zwei geparkte Fahrzeuge brannten. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr löschten die Flammen an den beiden Autos der Marke Renault, konnten jedoch ein komplettes Ausbrennen nicht mehr verhindern. Ein in unmittelbarer Nähe stehender Citroen wurde durch die Hitze leicht beschädigt.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen technischen Defekt, so dass von Brandstiftung ausgegangen werden muss. Ein Brandkommissariat ermittelt.