Nach dem Überfall auf ein Hotel in Berlin-Neukölln hat ein Gast den Täter verfolgt und seinen ihm geraubten Trolley zurückbekommen. Laut Polizei hatte ein maskierter und mit einem Elektroschocker bewaffneter Mann am Montagabend gegen 18.30 Uhr die Lobby des Gebäudes in der Silbersteinstraße betreteben und "Geld her!" gerufen.

Als zunächst niemand auf seine Forderungen reagierte, warf er eine Glasflasche in Richtung einer Angestellten. Wie es weiter hieß, duckte sich die Frau, so dass die Flasche sie verfehlte und an einer Wand zerbrach. Der Täter griff dann auf den Tresen und nahm sich Moniltelefon, Portemonnaie und den Trolley eines gerade eincheckenden Gastes und rannte mit seiner Beute davon. Der beraubte 39-Jährige folgte dem Täter rund 100 Meter, bis dieser den Trolley stehen ließ. Der Kriminelle entkam.